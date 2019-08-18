Наглый побег в Румынию: пограничники обстреляли автомобиль на границе

Пограничники обстреляли автомобиль на границе с Румынией / dpsu.gov.ua

Неспокойной выдалась ночь 18 августа в Черновицкой области. Пограничники обстреляли автомобиль, который пытался нагло прорваться через украино-румынскую границу, в результате чего был ранен человек.

По информации, около 03:00 пограничники засекли, что в сторону госграницы с направления украинского населенного пункта Шепит на бешеной скорости мчит автомобиль.

К слову, на законное требование машина не остановилась и продолжила ехать в сторону военнослужащих.

Пограничники выстрелили пару раз в воздух, но реакции не последовало. После чего был открыт огонь по колесам автомобиля-нарушителя.

Добавим, когда автомобиль все же остановился, работники пограничной службы нашли в салоне раненого мужчину и водителя. Пострадавшего немедленно госпитализировали.

"По данному факту пограничники сразу проинформировали сотрудников Нацполиции, военную прокуратуру и другие правоохранительные органы. В настоящее время продолжаются следственные действия", - добавили в Госпогранслужбе.

Кроме того, руководство ГПСУ назначило служебное расследование для проверки правомерности применения огнестрельного оружия.

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