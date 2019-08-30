Концы в воду: кум Путина через суд хочет запретить книгу о Стусе

Медведук судится с Кипиани / Фото Facebook Вахтанг Кипиани

Глава партии Опозиционная платформа – За жизнь, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук подал в суд иск, в соответсвии с которым требует запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.

Как сообщил сам Кипиани в Facebook, Медведчук подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Также политик требует опровержения недостоверной информации. Речь идет о текстах из книги "Справа Василя Стуса".

"Медведчук требует запретить распространение (продажу) в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги", - пишет Кипиани.

Первое заседание рассмотрения дела назначено на 2 октября в Дарницком суде Киева.

Как известно, с 24 сентября 1980 года Виктор Медведчук был защитником Василия Стуса в процессе над поэтом и диссидентом. 2 октября того же года Стусу зачитали приговор по обвинению в "антисоветской деятельности и пропаганде". При этом поэту не дали выступить с последним словом. В ноябре 1980 года Стус попал в лагерь особого режима, где скончался 4 сентября 1985 года.

Согласно архивам, Медведчук в речи защиты сказал, что "все преступления Стуса заслуживают наказания", но просил учесть, что Стус выполнял норму на предприятиях и перенес тяжелую операцию на желудке.

Напомним, в прошлом году общественный резонанс вызвал тот факт, что из съемочного графика художественного фильма "Стус" исключили сцену суда над поэтом, на котором защитником выступал Виктор Медведчук.

Позже создатели фильма заявили, что в художественный фильм об украинском диссиденте Василии Стусе, погибшем в советской тюрьме, добавят сцену с его адвокатом, одиозным экс-политиком Виктором Медведчуком.