Безсмертный "наехал" на Зеленского из-за обмена пленными

Роман Безсмертный считает, что Украине "навязали качелю Сенцов-Вышинский"/ УНИАН

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный прокомментировал переговорный процесс по обмену пленными между Украиной и Россией.

Политик считает, что Украине "навязали качелю Сенцов-Вышинский". По его мнению, именно это и привело к появлению в переговорном процессе фигуранта по делу сбитого Боинга MH17 Малазийских авиалиний Владимира Цемаха. А далее не исключено, что на переговорах в рамках нормандского формата появятся главари боевиков "ЛДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

"Я просто еще раз хочу обратиться к нему не как к Зеленскому – мне все равно, кто он такой, – я к нему хочу обратиться как к президенту Украины. Если вы делаете такие вещи и не доверяете специалистам – вас же предупреждали... Подумайте, что вы президент огромной страны", – сказал он в эфире программы Право на владу на 1+1.

Безсмертный также назвал все шаги Кремля по обмену заранее спланированными, начиная с убийства на Донбассе 6 августа четырех украинских воинов, и выступил за участие общественности в переговорах. Политик добавил, что ему по-человечески понятная реакция президента, "но можно вытянуть 10 человек, а погубить тысячи".

"Его (Зеленского, - ред.) ведут этой дорогой… часть из окружения главы государства заигралась с одной из башен Кремля", - отметил экс-член ТГК.

Напомним, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний и также причастен к убийству бойцов 30-й бригады.

По данным СМИ, Цемах включен в списки по обмену задержанными между Украиной и РФ.

5 сентября президент РФ Владимир Путин анонсировал масштабный обмен пленными между Украиной и Россией и заявил, что обмен будет масштабным.