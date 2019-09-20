Вятрович рассказал, что общего между Слугой народа и большевиками

Владимир Вятрович / УНИАН

Владимир Вятрович, историк и экс-глава Украинского института национальной памяти (УИНП), во время чата на Главреде провел исторические аналогии между партией Слуга народа и членами партии большевиков, взявших власть после переворота в 1917-м на осколках Российской империи.

"К сожалению, вижу такие аналогии - в политической культуре "Слуги народа", которая построена на быстрых и часто непродуманных политических решениях, на нежелании проводить серьезные дискуссии и на слепом восторгании своим руководителем - Владимиром Зеленским (видим даже определенный культ Зеленского). Эти особенности "Слуги народа" действительно волнуют, потому что в определенной степени действительно напоминают большевиков", - полагает он.

Напомним, ранее, 18 сентября, Владимир Вятрович объявил о своей отставке с поста главы УИНП объявил через социальную сеть Facebook. Позднее он публично поделился планами на будущее после отставки.