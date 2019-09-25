"Бедные, но гордые": Савченко решила за Украину послать к чертям помощь деньгами от США

Надежда Савченко / Facebook Н. Савченко

Украине необходимо во чтобы то ни стало отказаться от денег США, которые поступают в порядке предоставления финансовой помощи.

Такое мнение озвучила экс-нардеп Верховной Рады Надежда Савченко в украинском телеэфире.

Она полагает, что Украина может "стать интересной" для США, если более не будет "просить деньги".

Савченко также отметила, что украинцы "может, и бедные, но гордые".

"И лучше бы мы отказались от этих денег. И сказать: "Спасибо, ваших денег нам не надо. Но и покупать уголь у вас не будем", — подвела итоги она.

Напомним, ранее Надежда Савченко, будучи на отдыхе в Черногории, снялась в смелой фотосессии. До этого экс-нардеп до тошноты ужаснула украинцев в Сети похабной выходкой в Раде. Позднее Савченко нашла для себя новую работу и не преминула похвастаться ею.