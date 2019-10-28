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"Жестко и неразумно": писательница из РФ разразилась критикой в адрес Украины

28 октября 2019, 08:58

Людмила Улицкая считает, что закон об украинском языке не стоило принимать.

Украинский язык
Украинский язык / glavcom.ua

Украинские власти совершили ошибку, утвердив украинский язык как государственный. Подобные действия Верховной Рады раскритиковала известная российская писательница Людмила Улицкая.

По словам писательницы, украинским политикам не стоило принимать закон об украинском языке учитывая то, какой процент населения разговаривает на русском.

"Это мероприятие мне показался слишком жестким и неразумным. Это не совсем удачный проект на сегодня. В Украине очень много русскоязычных людей, Киев говорит по-русски. Такие решения требуют пересмотра и вдумчивого отношения", - отметила Улицкая в комментарии Обозревателю.

Она считает, что никакие заперты не нужны будут после того, как утвердиться украинская государственность. При этом писательница в пример поставила США, где около половины населения разговаривает на испанском.

"Хотя экзамены эмигрантам нужно сдавать на английском. Это нормально, это государственный язык и его следует изучить. Думаю, что украинцы, разговаривающие между собой на русском, знают украинский настолько, чтобы написать заявление в домоуправление", - заявила Улицкая.

Кроме того, она указала, что для налаживания отношений между Украиной и Российской Федерацией необходимо многое исправить, а некоторые моменты уже сейчас решить крайне сложно.

Напомним, что делегация Европейской комиссии "За демократию через право" прибыла в Украину с целью изучения аспектов внедрения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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