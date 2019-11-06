"Рубануть денег и улететь в Лондон": эксперт пояснил, как Украине продавать землю

Тарас Загородний предостерег от необдуманной продажи украинской земли / Главред

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что к продаже земли в Украине необходимо подходить очень осторожно, учитывая, как позитивный опыт, так и ошибки других стран.

"У нас должны действовать жесткие ограничения. Прежде всего среди покупателей не должно быть никаких нерезидентов по крайней мере лет десять. Право покупать землю должны иметь только граждане Украины, которые прожили здесь не менее пяти лет, физические лица, обязательно - фермеры. В одни руки не должно продаваться более 500 гектаров земли. Земля свободно в Европе не продается. Когда говорят обратное - это ложь спекулянтов, которые хотят скупить украинские земли для спекуляций - рубануть денег и улететь в Лондон", - сказал он во время чата в Главреде.

Загородний напомнил опыт Бразилии и Аргентины, где после массовой скупки земли по различным схемам селян оставили без земли и вынудили уезжать из сельской местности. По его мнению, в Украине также жители сел могут покинуть свои дома и массово отправится на заработки или на постоянное место жительства за границу.

"Еще одна причина, почему нельзя продавать землю иностранцам - политика безопасности. Что мешает врагам скупить земли, а потом сказать: "А вы кто, вообще? До свидания?" – отметил эксперт.

Читайте такжеРынок земли в Украине: у Зеленского пообещали миллиарды долларов в бюджетПо утверждению аналитика, после разрешения скупать землю иностранцам на украинские территории смогут попасть и граждане России под прикрытием других государств. И тогда они оккупируют территорию полностью законным способом.

"А если все приграничные районы будут выкуплены россиянами, мы ничего сделать не сможем. Они просто запретят нам ходить по этой территории, а сами делать там то, что захотят, и Украина ничего проконтролировать не сможет. Только украинцы сейчас должны иметь возможность создавать рынок земли и создавать производства", - подытожил он.

Напомним, также во время чата в Главреде Загородний описал два возможных сценария завершения газовых переговоров с Россией – пессимистичный и оптимистичный.