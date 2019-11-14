"Должны уважать институт президента": Баканов рассказал о наказании для Фединой и Зверобой

Иван Баканов / УНИАН

Скандал с высказываниями народного депутата от Европейской солидарности Софии Фединой и волонтера Маруси Зверобой может иметь продолжение. По словам главы СБУ Ивана Баканова, участницам скандального видео может грозит тюремное заключение.

При этом он указал, что для привлечения к ответственности необходимо, чтобы специальная экспертиза доказала угрозы в адрес президента Украины.

"Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключение. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена", - рассказал Баканов в интервью Главкому.

Кроме того, он сообщил, что СБУ также открыла производство по данному факту.

"Вообще это вопрос культуры наших политиков. Не только Федина в этом вопросе "засветилась". Мы должны уважать институт президента, любой государственный институт. Мы сейчас не говорим о юморе – весь мир шутит над политиками, в этом ничего такого нет", - подытожил глава СБУ.

Напомним, ранее София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео в Facebook, полное угроз, обращенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Позднее нардеп прямо заявила о том, что ей поступали угрозы о расправе над ней. В пятницу, 1 ноября, нардеп из фракции Слуга народа Александр Качура сообщил о том, что по факту стрима с угрозами Федины и Звиробий Генпрокуратура и Госбюро расследований. Сегодня он заявил, что уголовное производство уже открыто.