У Зеленского объяснили, чем их власть отличается от эпохи Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

При нынешний власти во главе с Владимиром Зеленском активно работают горизонтальные связи, а во времена президентства Петра Порошенко — решения принимались в директивном порядке.

Соответствующее заявление в интервью НВ сделал Александр Корниенко - руководитель политсилы президента Владимира Зеленского.

"Это связано с турборежимом [ускоренным рассмотрением и одобрением в Раде первоочередных законопроектов Зеленского - Главред]. Особенно с его запуском. Но сейчас уже не так. Почему было похоже? Потому что все шло из ОП. Летом заместителями руководителя ОП были нынешний глава правительства Алексей Гончарук и генпрокурор Руслан Рябошапка. Теперь они разошлись по отдельным структурам", — объяснил он.

По словам Корниенко, на данный момент Офис президента не раздает заданий остальным властным органам, а когда Владимир Зеленский подписал указ с перечнем задач для Кабмина, то это обсуждалось с его членами.

Напомним, ранее в Слуге народа рассказали, сколько раз нардепам совали взятки. Кроме того, нардеп Виталий Безгин рассказал о том, какие скандалы вспыхивают в политсиле президента.

