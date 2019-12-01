Угрожал протоиерей: под Киевом пропал священник УПЦ КП

По тревоге поднят весь личный состав полиции региона / Фото: пресс-служба Нацполиции

В поселке Клавдиево Бородянского района Киевской области пропал без вести капеллан Сергей Струк, известный также как отец Сергий, который является священнослужителем УПЦ КП.

В пресс-службе Нацполиции сообщают, что по тревоге поднят личный состав полиции региона.

Приметы разыскиваемого: мужчина 45-ти лет, спортивного телосложения, рост около 185 см, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, усы и борода. На момент исчезновения, вероятно, был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

Отец Сергий участвовал в боевых действиях на Донбассе.

В церкви отмечают, что у пропавшего капеллана был конфликт с благочинным Бородянского района ПЦУ протоиереем Иваном Дзюбой, который неоднократно сопровождался угрозами.

"Отец Сергий публично показал факты использования духовенства ПЦУ в политических проектах. ... Долгое время отец Сергий находится в открытом противостоянии с благочинным Бородянского района Православной Церкви Украины протоиереем Иваном Дзюбой, от которого получал открытые угрозы физической расправы", - говорится в заявлении УПЦ КП.

Напомним, митрополит Запорожский УПЦ МП Лука назвал задержание его помощника Евгения Кугатова с наркотическими веществами на почте тяжелым ударом для паствы.

Напомним, вечером 29 ноября в Запорожье в одном из отделений Новой почты копы схватили помощника митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Луки. В его посылке находился амфетамин.