Порошенко грыз ногти в Раде: курьезное фото

Петр Порошенко попался в парламенте на "горячем" / УНИАН

Бывший президент Украины и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко попал во время работы в Верховной Раде в неловкую ситуация.

Корреспондент Шарий.нет снял на фото, как политик грызет ногти на правой руке.

На первом снимке видно, как Порошенко поднес палец ко рту и пытается откусить кусочек ногтя, при этом его глаза пристально смотрят вперед.

/ Фото: Шарий.нет

На втором фото экс-президент кажется пережевывающим кусочки ногтя. На его лице загадочная ухмылка.

/ Фото: Шарий.нет

Как ранее сообщалось, Петр Порошенко "попался" на нарушении правил дорожного движения. Соответствующее видео под стенами Верховной Рады сняли активисты движения Останови лося.

Напомним, российский бизнесмен-эмигрант Евгений Чичваркин высказал свое мнение относительно того, почему Петр Порошенко проиграл выборы президента 2019 и не смог остаться на посту на второй срок.