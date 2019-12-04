Порошенко грыз ногти в Раде: курьезное фото

Экс-глава государства продемонстрировал вредную привычку.
Бывший президент Украины и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко попал во время работы в Верховной Раде в неловкую ситуация.
Корреспондент Шарий.нет снял на фото, как политик грызет ногти на правой руке.
На первом снимке видно, как Порошенко поднес палец ко рту и пытается откусить кусочек ногтя, при этом его глаза пристально смотрят вперед.
На втором фото экс-президент кажется пережевывающим кусочки ногтя. На его лице загадочная ухмылка.
Как ранее сообщалось, Петр Порошенко "попался" на нарушении правил дорожного движения. Соответствующее видео под стенами Верховной Рады сняли активисты движения Останови лося.
Напомним, российский бизнесмен-эмигрант Евгений Чичваркин высказал свое мнение относительно того, почему Петр Порошенко проиграл выборы президента 2019 и не смог остаться на посту на второй срок.