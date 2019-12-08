Трижды возвращалась в горящее здание: в Одессе похоронили преподавателя колледжа

У Анны Бортюк остались двое детей и пожилые родители/ скриншот

В субботу, 7 декабря, в Одессе простились с погибшей в жутком пожаре Анной Бортюк. Женщина был преподавателем в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По словам очевидцев, во время пожара Анну Леонидовну видели живой. Преподаватель как минимум трижды возвращалась в горящее здание, чтобы вывести детей.

Прощание с 43-летней Анной Бортюк состоялось во дворе дома погибшей, на улице Академика Заболотного. Проводить в последний путь отважную женщину пришли родные, близкие, коллеги и студенты. У нее осталось двое детей и пожилые родители.

Тело Анны Бортюк спастели обнаружили 5 декабря. Согласно выводам экспертов, женщина погибла от отравления продуктами горения.

Напомним, число жертв масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 10 человек. Утром в воскресенье, 8 декабря, под завалами обнаружили еще два тела.

Как сообщал Главред, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса вспыхнул пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Позже опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе. Сначала сообщалось, что погибла студентка Ксения Бабенко. 5 декабря спасатели обнаружили тело еще одной жертвы трагедии. Погибшей оказалась преподаватель высшей математики и информатики Бортюк Анна Леонидовна.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 8 декабря по всей территории Украины объявлен общенациональный траур. Указ опубликован на официальном сайте президента.