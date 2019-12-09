Провальные кандидаты от Порошенко финансировали партию Медведчука

Медведчук привлек экс-сторонников Порошенко / Униан

Двое кандидатов в депутаты, которые на выборах 2015 года представляли партию Петра Порошенко, однако не получили поддержку избирателей, на минувших выборах решили спонсировать партию Оппозиционная платформа — За жизнь.

Как пишет Слидство.Инфо, деньги на счет политсилы Виктора Медведчука из города Бердянск Запорожской области летом 2019-го года.

Согласно документам, Александр Томковид и Геннадий Иваньков пожертвовали по 1,6 миллиона гривен каждый.

Ранее от партии Порошенко Томковид баллотировался в Бердянский городской совет, а Иваньков участвовал в выборах в Запорожский областной совет.

Наличие среди спонсоров партии экс-политиков от БПП вызвало удивление одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко. Он заявил, что не ожидал такого поворота и для него это неожиданная новость.

Как ранее сообщалось, бывший глава Администрации президента пятого президента Украины Игорь Райнин оказался членом партии одиозного Виктора Медведчука Оппозиционной платформы – За жизнь. Так, политик в среду, 27 ноября, стал главой партийной ячейки в Харькове.

Напомним, Райнин заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах 2019 года, так как совсем не учел интересы юго-востока Украины.