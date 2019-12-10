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"Понимает - политический труп": Мураев продает канал Наш

10 декабря 2019, 12:59

Согласно имеющимся данным, покупку канала Наш всерьез рассматривают структуры одного крупного украинского коммерсанта.

Евгений Мураев
Евгений Мураев / УНИАН

Украинский политик и экс-нардеп Евгений Мураев решил оформить сделку по продаже принадлежащего ему телеканала Наш.

Об этом сообщает Telegram-канала Темный рыцарь со ссылкой на собственные источники. По их данным, канал постепенно покидают журналисты - в первую очередь, ведущий Тигран Мартиросян. 

Как информирует Telegram-канал Klymenko Time, почву под продажей Нашего Евгений Мураев зондировал еще в мае 2019-го. Когда же в результате досрочных парламентских выборов Оппоблок не прошел в Раду, то он процесс активизировал.

"В мае переговоры велись с "СКМ" Рината Ахметова и в июне должна была состояться сделка. Но с тех пор никакой публичной информации о продаже не появлялось. Сейчас Ахметов запустил новостной канал "Украина 24". Возможно это связано. Если это так - то, возможно, речь пойдет о сворачивании бренда "Наш" и покупке именно технологической базы канала (а она у него - отличная). Это позволит быстро развернуть мощности "Украина 24", - сообщают на канале Klymenko Time.

Позднее на канале Темный рыцарь сообщалось - со ссылкой на друга и бывшего политтехнолога Мураева -  о том, что сделку по покупке Нашего уже закрыли структуры Рината Ахметова.

"Телеканал Наш скорее всего был куплен Ринатом Ахметовым, преподаватель в нашем универе Воронова Вилена - его [Мураева] близкий друг и политтехнолог бывший, и она нам садила эту инфу ещё в начале ноября.  И говорила: "Я Женю пыталась максимально отговорить, но он понимает - что он полит труп и решил уйти в бизнес", - говорится в тексте.

Точку под обсуждением подвел нардеп из фракции Слуга народа Александр Дубинский.

"Сообщают, что Евгений Мураев продал телеканал Наш. Предположительно, покупателем выступил Ринат Ахметов. Канал куплен под создание новостного канала Украина 24/7", - написал он.

Напомним, ранее, в октябре 2018-го, Евгений Мураев провел сделку по продаже принадлежащего ему телеканала NewsOne - нардепу Тарасу Козаку (которого СМИ называют человеком одиозного украинского политика Виктора Медведчука)

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