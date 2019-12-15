Дополнительная категория украинцев будет досрочно выходить на пенсию

Матери детей с инвалидностью получат пенсию досрочно при наличии стажа работы / УНИАН

С 50 лет по возрасту будут отныне выходить на пенсию матери детей-инвалидов, которые воспитывали их, как минимум, до шести лет.

Как сообщает издание Пенсионный курьер, условием является наличие 15-летнего трудового стажа.

Уточняется, что числу детей с инвалидностью с детства относятся подростки с инвалидностью в возрасте до 16 лет.

Для оформления пенсионных выплат, помимо привычных документов, соискателям нужно будет подтвердить факт рождения ребенка с помощью паспорта или свидетельства о рождении.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вскоре существенно возрастет размер минимальной пенсии.

Напомним, в Украине с 1 декабря на 74 гривны вырос размер минимальной пенсии. Отныне минимальная пенсия в Украине составляет 1638 гривен.

Ранее в Кабмине захотели забрать у военных надбавки. Чиновники правительства во главе с Алексеем Гончаруком выступили с инициативой в полном объеме передать на обеспечение Пенсионного фонда выплаты сотрудникам военных и правоохранительных структур Украины, что позволит фактически насчитывать им пенсии по общей схеме, тогда как сейчас у них - своя формула.