Убивал законно: скандал с охотой Шуфрича в Африке получил продолжение

Нестор Шуфрич / УНИАН



Народный избранник от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич отреагировал на скандал, который разгорелся в Сети из-за его охоты в Африке на диких животных. По его словам, отстрел велся "с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов".

"Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу", - сообщил Шуфрич в Facebook.

При этом он указал, что охотился исключительно на самцов зрелого возраста, которые не могли давать потомство, а также представляющие опасность для других животных и местных жителей.

Стоит отметить, что некоторые пользователи социальной сети призвали Шуфрича отказаться от мандата народного депутата.

Как ранее сообщал Главред, в Сети появились фото, на которых народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич запечатлен с оружием на фоне мертвых африканских животных.