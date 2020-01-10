"Все готово к гражданской войне": Звиробий поскандалила в телеэфире

Маруся Звиробий / УНИАН

Скандально известный волонтер Маруся Зверобой (Алена Самбул-Беленькая) в весьма экспрессивной манере дала комментарий по поводу общественно-политической ситуации, сложившейся в последнее время в Украине.

В эфире украинского телевидения она заявила, что украинское общество практически находится на грани гражданской войны - якобы из-за действий нынешних властей во главе с президентом Владимиром Зеленским.

"У нас абсолютно готово основание для гражданской войны. На этих судах и площадей люди, которые протестуют, из последних сил пытаются не перейти грань, за которой будет гражданская война, но эта граница уже слишком близко. Это провоцирует наша" зеленая власть ", - утверждает Звиробий.

Напомним, утром четверга, 28 ноября, правоохранители повели обыск в жилье волонтера Маруси Звиробий (Алены Самбул-Беленькая). Ее и нардепа от партии Европейская солидарность (политическая сила Петра Порошенко) Софию Федину подозревают в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому. Позднее Звиробий публично сетовала по поводу того, что у нее изъяло ГБР во время обысков. Далее, Печерский райсуд Киева разрешил следствию скопировать информацию, содержащуюся на гаджетах волонтера.