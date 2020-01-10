Ракета ЗРК и теракт: Баканов озвучил версии СБУ по крушению самолета МАУ

Иван Баканов придал огласке версии СБУ по катастрофе самолета МАУ / УНИАН

Служба безопасности Украины озвучила две приоритетные версии авиакатастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном – это совершение террористического акта и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - заявил глава СБУ Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы 10 января.

По словам руководителя силовой структуры, СБУ тщательно проверяет и анализирует полученную информацию.

"Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", - подчеркнул он.

Читайте такжеBellingcat предоставила доказательства поражения ракетой самолета МАУ в ИранеБаканов заверил, что была сформирована отдельная следственная группа, которая отправилась в Иран и сейчас работает на месте происшествия, выясняя причины трагедии. Также силовики присутствовали на совещаниях и встречах президента с международными партнерами.

Глава СБУ призвал украинцев в осторожностью относиться к распространению недостоверных фактов об авиакатастрофе украинского самолета в Иране.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина в данный момент рассматривает все озвученные версии причин крушения украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране и будет стремиться к объективному расследованию причин катастрофы.

Как ранее сообщалось, Украина получила доступ к черным ящикам самолета МАУ, который 8 января потерпел крушение в небе над Тегераном.