Авиакатастрофа в Иране: стало известно, когда начнется расшифровка черных ящиков

Боинг в Иране потерпел крушение 8 января / makintour.com

В понедельник, 20 января, начнется расшифровка черных ящиков самолета Боинг 737 МАУ, который был сбит над Тегераном. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

На данный момент решается вопрос доставки черных ящиков на территорию Украины, передает ТСН. Кроме того, Рувин рассказал о том, что продолжается работа над опознанием останков жертв крушения украинского лайнера. По его словам, иранские власти поставили задачу передать останки украинской стороне до 19 января.

Напомним, Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с просьбой передать бортовые самописцы самолета Боинг 737 МАУ рейса PS752, который был сбит в небе над Тегераном 8 января.

Читайте такжеКрушение Боинга в Иране: посол посоветовал поискать российский следКак сообщал Главред, 14 января официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что иранская сторона отправила во Францию чёрный ящик сбитого 8 января под Тегераном украинского лайнера Боинг 737, в результате крушения которого погибли 176 человек. В то же время во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) опровергли информацию о том, что "черные ящики" направили во Францию. В бюро подчеркнули, что черные ящики будут изучать в Украине.

Ранее президент украинского авиаперевозчика МАУ Евгений Дыхне оценил перспективу передачи официальным Тегераном официальному Киеву "черных ящиков" со сбитого иранской ракетой лайнера Боинга 737-800. По его словам, вероятность того, что они будут расшифровываться в Украине, значительно выше.