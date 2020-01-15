Украина экстренно обратилась к Ирану из-за крушения Боинга: что случилось

Самолет Боинг 737 МАУ был сбит 8 января в Иране / Reuters

Украинские правоохранители обратились к Ирану с просьбой передать бортовые самописцы самолета Боинг 737 МАУ рейса PS752, который был сбит в небе над Тегераном 8 января.

"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбит иранскими военными", – говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора Украины.

Отмечается также, что Украина примет все меры для обеспечения надлежащего расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

Читайте такжеКрушение Боинга в Иране: посол посоветовал поискать российский следНапомним, 14 января официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что иранская сторона отправила во Францию чёрный ящик сбитого 8 января под Тегераном украинского лайнера Боинг 737, в результате крушения которого погибли 176 человек. В то же время во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) опровергли информацию о том, что "черные ящики" направили во Францию. В бюро подчеркнули, что черные ящики будут изучать в Украине.

Ранее президент украинского авиаперевозчика МАУ Евгений Дыхне оценил перспективу передачи официальным Тегераном официальному Киеву "черных ящиков" со сбитого иранской ракетой лайнера Боинга 737-800. По его словам, вероятность того, что они будут расшифровываться в Украине, значительно выше.

Как ранее сообщал Главред, 8 января Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. В результате крушения борта погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев.

Позже президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". В Иране вспыхнули протесты после того, как официальные власти признали, что украинский самолет Боинг был сбит ракетой иранских ПВО.

В иранском правительстве также заявили, что узнали о том, что иранская ракета сбила самолет МАУ только накануне официального признания.