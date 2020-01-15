"Он кокетничает": политолог прокомментировал прослушку заседания Гончарука

Алексей Гончарук / УНИАН

Политолог Владимир Фесенко не услышал ничего особо дискредитирующего в словах премьер-министра Алексея Гончарука, которые он сказал во время заседания с министрами, попавшего в сеть при помощи неизвестных недоброжелателей.

"Ничего особо криминального и дискредитирующего в подслушанном разговоре нет, но мем "полный профан в экономике" теперь прочно приклеят к нашему молодому премьеру. Хотя, он, конечно, кокетничает. Если знает про монетарную и кейнсианскую теорию, значит уже не совсем полный профан. Многие его оппоненты и об этом понятия не имеют. Важно другое – с кем Гончарук советуется и о чем. Советуется с двумя дамами, которые рулят госфинансами", - написал он в Facebook.

По словам Фесенко, ему понятно беспокойство Гончарука, который не знает, как ответить на претензии главы государства. Однако он рекомендовал бы не обсуждать данный вопрос с дамами, а искать реальные пути решения для эффективного результата, а не вероятного дефицита бюджета.

"Естественно, Гончарука подставляют перед Зеленским. А это значит, что начинается открытая борьба за пост Премьера. Видимо, Зеленский не хочет отправлять Гончарука в отставку, поэтому заказчикам этой прослушки надо эмоционально повлиять на Президента и все-таки подтолкнуть его к смене Премьера и правительства. Сам факт прослушки Премьера – очень плохой прецедент. В том числе и с точки зрения вопросов национальной безопасности", - отметил политолог.

Фесенко добавил, что Telegram стал новой реальностью, которая весьма опасна для украинской политической элиты.

Напомним,неизвестные на анонимный YouTube-канал слили вторую часть нашумевшего совещания премьера Алексея Гончарука, на котором он с подчиненными обсуждает состояние украинской экономики. Как известно, первая часть спровоцировала серьезный общественный резонанс.

Как ранее сообщалось, депутат от политической партии Слуга народа Александр Дубинский требует отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука после озвученных им в присутствии своих подчиненных оскорблений в адрес президента Владимира Зеленского.