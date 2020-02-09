Первая леди Украины покорила Сеть лаконичным нарядом в Ватикане

Елена Зеленская в Ватикане / instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе супругом – президентом Украины Владимиром Зеленским – находится в Ватикане, поразила украинцев своим образом во время встречи с Папой Римским Франциском.

Елена Зеленская появилась на аудиенции в лаконичном платье длины миди черного цвета с баско. Светлые волосы первая леди собрала в низкий хвост и дополнила прическу трендовым кружевным обручем. Из украшений на супруге президента было лишь кольцо и серебряные серьги. Завершили образ черные туфли-лодочки на каблуке.

Пользователи соцсетей оставили множество восхищенных комментариев под фото четы Зеленских:

"Какая первая Леди)), очень красиво одета, изысканно, все прекрасно, не слушайте злостных критиков"

"Елена, как всегда эталон элегантности, женственности и стиля!!!! Приятно смотреть, умница!!!! Первая леди!!!!"

"Елена отлично выглядит. У нас очень достойная первая леди"

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Ватикане. Там он встретился с Папой Римским Франциском и с Государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином.

"Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он (Папа Римский, - Главред) даже назвал меня "Президентом мира" — вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.