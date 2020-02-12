"Закройте курву": в Сети обругали Федину из-за митинга у стен ГБР

Федина устроила митинг у стен ГБР / скриншот из видео

В среду, 12 февраля, скандальная народная избранница от партии Петра Порошенко София Федина пришла к ГБР, куда ее вызывали для вручения подозрения по делу об угрозах Владимиру Зеленскому.

Отметим, это уже второй допрос ДБР – от допроса, который был назначен на 6 февраля, депутат "отморозилась".

К слову, Федина у здания ГБР устроила митинг и во всеуслышание заявила, что не приходила на допрос 6 февраля, поскольку две недели болела фолликулярной ангиной.

При этом Федина громогласно заявила, что "потерпевший главнокомандующий" испугался разговора двух неизвестных ему женщин.

Также Федина уточнила, что повестка на работу ей пришла за полтора, а не три дня, а две другие повестки (по месту жительства и месту регистрации) она не видела. Свой вызов в ГБР она назвала политическим преследованием.

Добавим, что Федына пришла с группой поддержи в виде коллег из Европейской солидарности.

Отметим, в соцсетях митинг Федины не поняли.

"Не дякую, не підтримую. Не розумію поведінки . Об‘єднуйтеся,працюйте на державу. Навіть, якщо вам не подобається президент- ви депутат, не соромтесь перед усім світом. Працюйте, мітинги не найкраще, що треба Україні сьогодні", - считает Алла Мельничук.

"Устроили очередную показуху! Марусю пережили, Федину переживём. Дороги начинаем строить! Обмен пленными готовим! Укрзализныцю реанимировать собираемся. Государство в смартфоне ждём. Перепись сделали. Паспорта будем предлагать молодежи. Не мешайте! Либо обьединяйте народ, а лучше уходите в отставку. Ваше время доверия пролетело!", - высказалась Майя Кулакова-Витрак.

"Боже,храни Україну від знахабнілих,продажних людей. Софіє і всі разом взяті,а де ви були раніше? Чому мовчали! Ви зараз хочете бути героєм нашого часу. НА ВСЕ ВОЛЯ БОЖА! Не займатеся підривною діяльністю. Але ж і ви ходили на 95 квартал,і розважалися. Тому що Порошенко гарно платив! Гарно граєш роль. Скільки тобі заплатив на даний час.???", - спросила Анна Яровик.

"Порохобки ганьба. Все одно нас больше мы за нормального розумного презедента. А вы. Позорите презедента. Нас бачать и чують. Не тилькы Украина. Як не встыдно??? На пороха. Надо было выступать. Ганьба!", - считает Валентина Боринская.

"Заберіть ту курву і закрийте вже нарешті", - возмутился Юрий Палийчук.

Читайте также"Обкуренная мерзость": в Сети обсуждают меру пресечения "стерве" ЗвиробийНапомним, в октябре 2019-го София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео в Facebook, полное угроз, обращенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Мы с Марусей раньше шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказано в видео.

Чуть позже Федина прокомментировала свои резонансные нападки на президента Владимира Зеленского.

"Нас все таки услышали. Услышали и начали реагировать. [...] Обидно, что услышали только форму, но не суть [...] А суть в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все "прилеты". Я хочу, чтобы он понял, какая это "тишина", когда стреляют 82-ми и 120-ми. [...] Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил, что "серая зона" и отступ это не безопасность, а сдача украинских интересов", - заявила Федына в видеообращении на Facebook.