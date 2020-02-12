Какой будет весна 2020 года – Украина готовится к рекордам и аномалиям

Прогноз погоды на весну 2020 в Украине – каких аномалий ждать / mukachevo.net

Прогноз погоды на весну 2020 в Украине обещает очередные температурные рекорды.

Теплая зима почти стопроцентно гарантирует и теплую весну. А нынешняя зима 2019-2020 итак была одной из самых теплых за всю историю 130-летних наблюдений.

"Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы", – цитирует Украинская правда начальника отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елену Донич.

Обычно для марта климатическая норма по Украине составляет +0,8 градуса, а для Киева – это +0,7 градуса. Но из-за теплой зимы специалисты ждут, что термометры продемонстрируют киевлянам и украинцам в целом около +5-6 градусов.

Читайте такжеСамая сильная магнитная буря 2020 года несется к Земле – что делатьОтдельно Донич отметила метеорологическую аномалию для Киева в этом году: метеорологическая зима в украинской столице так и не наступила, а сами зимние месяцы рискуют оказаться самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что весна 2020 года будет характеризоваться теплой погодой.

А по словам народного синоптика Владимира Деркача, в марте ожидаются небольшие осадки, а во второй половине месяца существенно потеплеет.