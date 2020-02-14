"Там все печально": россиянин рассказал о причинах бегства из Крыма

Побережье Крыма и климат сейчас остались единственными плюсами полуострова / Крым. Реалии

Россиянин Илья Донецков переехал из Ленинградской области в аннексированный Крым, однако долго не выдержал и вернулся снова в Россию.

В видео в YouTube он пояснил, что главным минусом жизни на полуострове являются низкие зарплаты, которые, в среднем с два-три раза ниже, чем в России.

"Реальный пример: "Ну да, я тут товарищу на днях говорю: "Займи 20 тысяч". А он мне: "Займи 20 тысяч – для меня это как потрогай луну". Плохой уровень сервиса везде, где оказываются услуги, могут нагрубить на ровном месте и плохо выполнить свою работу", – пожаловался Донецков.

Автор ролика жалуется на плохое состояние медицины в Крыму, на дорогостоящие лекарства и высокие цены на продукты и прочие товары.

"Мало товаров хорошего качества за приемлемые деньги. Отсутствие (практически) сетевых магазинов. Отсутствие нормальных банков. Проблема с досугом. Он есть, но необоснованно дорого, либо там все печально; даже в банальные кафе сходить – либо разоришься, либо это будет СССР", — сказал он.

Донецков отметил, что в Крыму невозможно оформить визы из-за отсутствия посольств. Также сложно получить товары, заказанные по Интернету, причем стоимость за доставку гораздо выше. Он уверяет, что люди в Крыму продают б\у вещи по очень высоким ценам.

Россиянин подчеркнул, что единственным плюсом жизни на полуострове можно назвать климат, однако этого мало, чтобы переехать в Крым на постоянной основе.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с Турцией о строительстве городка для переселенцев из Крыма в Херсонской области.

Напомним, в Российской Федерации отреагировали на инициативу президента Владимира Зеленского о строительстве городка для переселенцев из аннексированного РФ Крыма.