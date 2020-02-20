"Газ какой-то": Новые Санжары встретили автобусы камнями, им ответили дубинками

Новые Санжары встретили украинцев из Уханя камнями, им ответили дубинками / Скрин с видео

Эвакуация из Китая подошла к концу – на территорию санатория Новые Санжары наконец-то заехали автобусы с украинцами, которых привезли из Уханя.

На видео видно, что автобусы с разбитыми стеклами. Люди внутри перепуганы, они прячутся на полу и стараются не попадаться на глаза встречающим. При этом в автобусе ехали и дети.

Одному пассажиру разбили голову.

Перед этим местные жители устроили настоящий бой с Нацгвардией. Под крики "Позор" они кидали в правоохранителей бутылки и камни. В городе возвели баррикады, палили костры, в дело пошли палки.

Как сообщают журналисты с места событий, в протестах принимают участие как нетрезвые люди, так и вполне трезвые.

В ответ правоохранители пустили в ход свои дубинки. Всего в город стянули порядка 700 нацгвардейцев плюс те силовики, которые сопровождали колонны.

Один из протестующих пострадал, ему понадобилась реанимация. Некоторые из протестующих жалуются на "газ какой, тяжело дышать".

Ранее стало известно о состоянии повернувшихся из Уханя украинцев. Пассажиры нашумевшего рейса узнают информацию из СМИ. И они находятся в подавленном состоянии из-за крайне негативного приема соотечественниками на родине.

Напомним, жители Новых Санжар встретили самолет из Уханя локальной войной. Жители города Полтавской области взбунтовались против размещения в местном санатории тех, кто вернулся из Китая.

Санаторий Новые Санжары объявил, что заведение полностью готово обеспечить карантинные меры для всех, кто вернулся из Китая. Местные депутаты также против.