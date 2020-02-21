"Шок от дороги и дикости людей": 17 танцоров из Кривого Рога недоумевают из-за приема в стране

FashionPa Ballet / Фото: Facebook/Владимир Богданов

Директор балетной труппы FashionPa из Кривого Рога Владимир Богданов сообщил, что 17 танцоров его коллектива вернулись в Украину спецрейсом в рамках эвакуации из Уханя и шокированы приемом соотечественников.

"Мои 17 артистов из Кривого Рога прилетели из Уханя в Украину. Все здоровы, все хорошо, температуры нет, симптомов нет. Есть шок от дороги, негатива и дикости людей!", - сообщил директор труппы в Facebook.

По словам Богданова, у эвакуированных нет симптомом вирусной инфекции, отсутствует температура и у них все хорошо. Танцоры уже заселяются на карантин в санатории в Новых Санжарах.

Директор труппы не сомневался, что его воспитанников успешно эвакуируют, но "просто очень долго согласовывали дату эвакуации и готовили место заселения".

"Я готов поехать к своим ребятам и провести с ними время на карантине, мне не страшно! Спасибо родителям и родственникам ребят за терпение, они пережили тяжелые ожидания. Все будет хорошо!", - написал он.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая решила присоединиться к эвакуированным из Уханя украинцам и иностранным гражданам, и провести вместе с ними 14 дней карантина в санатории в Новых Санжарах для стабилизации ситуации в населенном пункте.

Также эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

Как ранее сообщалось, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.