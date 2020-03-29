В Украину прибыл борт с масками и респираторами: когда будут в больницах и аптеках

В Украину привезли очередную партию медицинских средств для борьбы COVID-19 / Фото ОП

В Международном аэропорту Борисполь приземлился грузовой самолет, который доставил из Китая 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 миллиона медицинских масок и другие средства защиты, необходимые для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, который заразил уже более 400 человек в Украине.

После санитарной обработки груз поступит на логистический склад, а потом будет доставлен в больницы всех областей Украины, сообщили в Офисе президента. Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих.

Кроме того, ночью отдельным рейсом прибудет самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов.

"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок доступными масками и другими средствами защиты", - сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Координацию доставки второго груза из Китая осуществляли Офис Президента и украинские дипломаты.

Напомним, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь из китайского города Гуанчжоу партию тестов для определения заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Как сообщал Главред, СБУ раскрыла деятельность организованной группы, которая ввозила в Украину некачественные лекарственные средства и поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавируса Covid-19. По информации правоохранителей, на экспресс-тесты не было абсолютно никакой документации. Хранили препараты в подвальном помещении в Киеве в антисанитарных условиях, а реализовывали - через интернет.