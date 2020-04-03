В Украине ужесточат карантин: кому запретят выходить на улицу

В Украине усилят карантин / УНИАН

Чтобы в Украине не было итальянского или испанского сценария, в стране необходимо усилить карантин. Для этого правительство планирует ограничить время пребывания граждан на улице. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, соответствующее решение Кабмина будет вскоре обнародовано.

"Нам нужно усилить карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться те меры, которые приняты на правительстве, и в ближайшее время это постановление правительства будет обнародовано. Они будут заключаться в том, что будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице", - заявил Степанов в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

Кроме того, правительство утвердит обязательный масочный режим, будут закрыты все спортивные площадки и скверы, запрещены все массовые события. Украинцам запретят находится на улице без средств индивидуальной защиты.

"Такого плана мероприятия, которые неизбежны и которые нужно ввести, чтобы мы не видели того, что происходит в мире", - отметил глава МОЗ.

Кроме того, правительство хочет изолировать дома пожилых людей и больных диабетом. Уже сегодня должно быть обнародовано уже принятое постановление Кабмина, регламентирующее ограничения для передвижения людей из групп риска в условиях пандемии коронавируса.

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Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

1 апреля правительстве опубликовали перечень новых, гораздо более жестких, мер в рамках карантина из-за коронавируса.