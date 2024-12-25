'2025-й будет годом интриги': украинская 'баллистика' полетит по РФ - Дикий

Отечественная "баллистика" в ближайшей перспективе "полетит на головы врагам".

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Украинские ракеты / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Украина имеет уже не одну и не две разработки собственных ракет

Зимой-весной мы увидим боевые испытания отечественной "баллистики"

2025-й будет "годом интриги", что на самом деле "прилетело" по врагу

Массовое производство украинских ракет - это ближайшая перспектива. Украина имеет уже не одну и не две разработки, и это кроме "Трембиты", о которой написали западные медиа. Об этом заявил экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала FREEДОМ.

"У нас вокруг новых вооружений удалось выстроить достаточно грамотную информационную политику. Когда вы о чем-то читаете, что на стадии разработки, это означает, что результат еще впереди, но надо привлечь к этому внимание. А то, что на самом деле готовят уже к боевому применению, об этом научились молчать, научились не выпячивать, а потом уже сообщать о результатах этого применения", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, не стоит ожидать, что "в ближайшее время мы услышим игру на "Трембитах", однако есть другие разработки в области крылатых ракет".

"Они не просто уже прошли боевые испытания, сейчас стоит вопрос именно о масштабе массового серийного производства", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что отечественная "баллистика" в ближайшей перспективе "полетит на головы врагам".

"Есть надежда, что где-то зимой-весной мы увидим наконец боевые испытания. То есть именно она уже на голову врагам полетит. Но если по крылатым - уже полетит серийная продукция, то по "баллистике" ждем именно боевых прототипов. Это логично. Технология все-таки намного сложнее. Но мы когда-то изготавливали даже межконтинентальные баллистические ракеты, мы, собственно, изготавливали те самые ракеты "Сатана", которых так боялся весь мир. Да, потом было 20 лет упадка, 20 лет, когда этому не уделяли внимания. Но что-то, с чего можно стартовать, осталось, и этот старт пару лет назад пошел", - считает экс-военный.

Дикий также подчеркивает, что 2025-й будет "годом интриги", что на самом деле "прилетело" по врагу: еще ATACMS или уже украинские ракеты.

"Я думаю, что зимой и весной уже после каждого удара надо будет задавать вопрос, чья "баллистика" прилетела", - подытожил он.

Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

Ракеты украинского производства - что известно

Напомним, как сообщал Главред, украинские инженеры-волонтеры создают новую ракету "Трембита". Разработка уже находится на финальной стадии испытаний, а серийное производство планируется начать в ближайшее время. "Трембита" будет способна достичь столицы страны-агрессора РФ Москвы.

6 декабря Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение, подчеркнул Зеленский.

Кроме того, 25 августа глава государства впервые показал новейшую украинскую дальнобойную ракету "Паляница". Украинская ракета-дрон была разработана за полтора года. Она запускается с наземной установки.

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Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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