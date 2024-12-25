Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"2025-й будет годом интриги": украинская "баллистика" полетит по РФ - Дикий

Мария Николишин
25 декабря 2024, 03:30
4
Отечественная "баллистика" в ближайшей перспективе "полетит на головы врагам".
'2025-й будет годом интриги': украинская 'баллистика' полетит по РФ - Дикий
Украинские ракеты / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное из заявления эксперта:

  • Украина имеет уже не одну и не две разработки собственных ракет
  • Зимой-весной мы увидим боевые испытания отечественной "баллистики"
  • 2025-й будет "годом интриги", что на самом деле "прилетело" по врагу

Массовое производство украинских ракет - это ближайшая перспектива. Украина имеет уже не одну и не две разработки, и это кроме "Трембиты", о которой написали западные медиа. Об этом заявил экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала FREEДОМ.

"У нас вокруг новых вооружений удалось выстроить достаточно грамотную информационную политику. Когда вы о чем-то читаете, что на стадии разработки, это означает, что результат еще впереди, но надо привлечь к этому внимание. А то, что на самом деле готовят уже к боевому применению, об этом научились молчать, научились не выпячивать, а потом уже сообщать о результатах этого применения", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, не стоит ожидать, что "в ближайшее время мы услышим игру на "Трембитах", однако есть другие разработки в области крылатых ракет".

"Они не просто уже прошли боевые испытания, сейчас стоит вопрос именно о масштабе массового серийного производства", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что отечественная "баллистика" в ближайшей перспективе "полетит на головы врагам".

"Есть надежда, что где-то зимой-весной мы увидим наконец боевые испытания. То есть именно она уже на голову врагам полетит. Но если по крылатым - уже полетит серийная продукция, то по "баллистике" ждем именно боевых прототипов. Это логично. Технология все-таки намного сложнее. Но мы когда-то изготавливали даже межконтинентальные баллистические ракеты, мы, собственно, изготавливали те самые ракеты "Сатана", которых так боялся весь мир. Да, потом было 20 лет упадка, 20 лет, когда этому не уделяли внимания. Но что-то, с чего можно стартовать, осталось, и этот старт пару лет назад пошел", - считает экс-военный.

Дикий также подчеркивает, что 2025-й будет "годом интриги", что на самом деле "прилетело" по врагу: еще ATACMS или уже украинские ракеты.

"Я думаю, что зимой и весной уже после каждого удара надо будет задавать вопрос, чья "баллистика" прилетела", - подытожил он.

'2025-й будет годом интриги': украинская 'баллистика' полетит по РФ - Дикий
Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

Ракеты украинского производства - что известно

Напомним, как сообщал Главред, украинские инженеры-волонтеры создают новую ракету "Трембита". Разработка уже находится на финальной стадии испытаний, а серийное производство планируется начать в ближайшее время. "Трембита" будет способна достичь столицы страны-агрессора РФ Москвы.

6 декабря Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение, подчеркнул Зеленский.

Кроме того, 25 августа глава государства впервые показал новейшую украинскую дальнобойную ракету "Паляница". Украинская ракета-дрон была разработана за полтора года. Она запускается с наземной установки.

Читайте также:

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ракета новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Рождественский налет дронов на Украину: на Киевщине слышны взрывы - где еще угроза атаки

Рождественский налет дронов на Украину: на Киевщине слышны взрывы - где еще угроза атаки

01:01Украина
Теряют целые батальоны всего за день: потери РФ на Курщине удивляют даже ВСУ

Теряют целые батальоны всего за день: потери РФ на Курщине удивляют даже ВСУ

00:16Украина
Трампу придется заставить Путина: у Зеленского раскрыли перспективы возможных переговоров

Трампу придется заставить Путина: у Зеленского раскрыли перспективы возможных переговоров

22:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

Жесткая буря не заканчивается: в Украине бушует геомагнитный шторм

Жесткая буря не заканчивается: в Украине бушует геомагнитный шторм

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти рыбу

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти рыбу

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

"Война в Украине закончится в 2025 году": Орбан заявил о двух сценариях

"Война в Украине закончится в 2025 году": Орбан заявил о двух сценариях

Последние новости

03:30

"2025-й будет годом интриги": украинская "баллистика" полетит по РФ - Дикий

03:02

Подорвали военные возможности врага: детали удара ВСУ по важному объекту РФ

02:30

Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара "Орешником"

01:42

Украина может сама напасть на РФ: Кулеба выдвинул неожиданное предупреждение НАТО

01:30

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж - детали

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

01:01

Рождественский налет дронов на Украину: на Киевщине слышны взрывы - где еще угроза атаки

00:27

Даниэль Салем раскрыл щемящую причину, почему не любит новогодние праздники

00:16

Теряют целые батальоны всего за день: потери РФ на Курщине удивляют даже ВСУ

00:04

Трамп может побудить Путина к миру в Украине, но есть нюанс - Хара

Реклама
24 декабря, вторник
23:30

Monatik в третий раз стал папой - первое фото с младенцем

22:58

Волна поджогов в РФ растет: в Москве бросили "коктейль Молотова" в авто полиции

22:50

Трампу придется заставить Путина: у Зеленского раскрыли перспективы возможных переговоров

22:29

"Инспектор по воинскому учету": в Украине появится новая профессия - что известно

22:24

В стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой - СМИ

21:58

В Минобороны просят отложить подготовку закона о демобилизации - СМИ

21:54

Певица Alyosha похудела на 10 кг: что происходит

21:32

Камалия раскрыла детали общения с разлучницей, которая разрушила ее брак

21:31

В семье легендарного Шумахера ожидается радостная новость

21:28

Пошли ва-банк на ключевом участке: на каких на трех направлениях РФ усилила штурм

21:10

Рождество Христово 2024: что можно и нельзя делать 25 декабря

Реклама
21:03

Какую еду с праздничного стола категорически нельзя давать собакам: предупреждение ветеринара

20:57

Повторная оккупация Сумщины: эксперт прокомментировал планы РФ - есть ли угроза

20:55

ВСУ удалось вырваться из окружения в Макаровке: в DeepState раскрыли ситуацию

20:45

Российскую актрису Татьяну Лазареву приговорили к шести годам колонии

20:34

Едва покрывают потери: Россия поставила в этом году 24 боевых самолета

20:14

Масштабная атака России на АЭС: почему МАГАТЭ бьют тревогу - какие последствия ударов

20:01

О США и Гренландии: что задумал Трампмнение

19:45

Селезнев раскрыл новый план РФ: для чего на самом деле они хотят форсировать Днепр

19:43

Женщина объяснила, почему она берет плату за рождественский ужин с членов семьи

19:42

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

19:37

ВСУ потопили лодки РФ во время попыток переправиться на правый берег Днепра - Попович

19:23

Четыре шага к миру: в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты соглашения с РФ

19:07

Легендарный футболист скоро станет отцом в первый раз

18:40

Масштабные санкции против "теневого флота" России: в СМИ раскрыли новые планы Байдена

18:11

"Нонсенс": в ОП резко отреагировали на позицию Фицо и Орбана по Украине

18:09

Людей ищут под завалами: РФ цинично атаковала Кривой Рог, есть жертвыФото

18:04

Арсен Мирзоян признался, что был против отношений с Тоней Матвиенко

17:30

"Неволя и тьма проигрывают": Зеленский обратился к украинцам накануне Рождества

17:10

Нагар быстро отпадет: хозяйка раскрыла гениально простой секрет, как отмыть противень

16:55

Тест на IQ с головоломкой: только 1% людей могут найти галстук-бабочку за 5 секунд

Реклама
16:31

Поздравления с Сочельником: красивые слова и картинки для близких

16:27

Падение после исторического максимума: сколько стоит валюта в Украине

16:16

Миллионная армия КНДР может оказаться на стороне России: эксперт предупредил об угрозах

16:15

"Война никому не пошла на пользу": Сергей Притула рассказал про ссоры в браке

16:13

Прямо на Сочельник: РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге - деталиВидео

15:59

Как очистить историю на телефоне Андроид: гениальный фокус удивит результатом

15:48

Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

15:44

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

15:25

50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину до конца войны - Чернышев

14:57

После заявления о "голодных украинках": скандального профессора накажут - детали

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять