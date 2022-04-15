26-летний парень в платье пытался "откосить" от службы, но все пошло не по плану / facebook.com/DPSUkraine

На Одесщине обнаружили в такси 26-летнего мужчину, который переоделся в женскую одежду и пытался попасть в Молдову.

При себе мужчина имел временное удостоверение военнообязанного, сообщили в Госпорганслужбе.

"За попытку незаконного пересечения границы на мужчину оформили документы админпроизводства и проинформировали территориальный центр комплектования", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что при задержании он пытался как-то оправдываться, но обмануть пограничников у него так и не вышло.

Ранее сообщалось, что мужчина призывного возраста залез в беби-бокс, чтобы в коробке выехать из Украины за границу, но его обнаружили пограничники.

Сообщается, что инцидент произошел на границе с Молдовой. Именно там, в пункте пропуска Росошаны, пограничники Черновицкого отряда обратили внимание на автомобиль Renault, в котором ехала женщина с двумя своими детьми.

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