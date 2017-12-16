Демографический провал. За год украинцев стало меньше на 150 тысяч

В Украине полный демографический провал — за три квартала населения стало меньше на 150 тыс.

В Госстате среди причин — высокая смертность, но главное — низкая рождаемость, сообщает ТСН.

По этому показателю Украина занимает 172-е место в мире по рейтингу ООН и ежегодно теряет позиции. Причин тому немало. Это и война на Востоке и более банальные вещи, например, финансовое благосостояние родителей и социальные гарантии.

Выплаты на ребенка — это одна из статей, обновления которой в следующем году не будет.

Родители говорят, что если не подрабатывать, или если мужчина не обеспечивает семью, то действительно трудно. Когда вводили пособие на ребенка в 2104 году, то сумма действительно была приличная, но сейчас уже не конкурирует по ценам и на те деньги можно купить уже вдвое меньше.

Поэтому рожать даже первого ребенка родителям страшно, не говоря уже о втором. Депутат Андрей Шипко говорит, что каждый день в нашем государстве на 500 человек становится меньше. А Украина оказалась среди аутсайдеров по уровню рождаемости.

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об увеличении выплат на ребенка, который к тому же предлагали привязать к прожиточному минимуму.

Кроме того, в нем предлагали ввести бесплатное питание в садиках и школах. Этот законопроект прошел парламентские комитеты, но в сессионный зал так и не попал.

По официальным данным Госстата Украины, в стране на 1 октября 2017 года постоянно проживает более 42 млн 340 тыс. человек.

Напомним, в конце 2016 года "Главред" сообщал, что Украина массово теряет население из-за низкой рождаемости и эмиграции. За 25 лет независимости население страны сократилось более чем на 9 миллионов человек.

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