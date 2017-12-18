Чат с астрологом Владом Россом: что сулят звезды украинцам и Украине в 2018 году

28 декабря, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с астрологом Владом Россом, который расскажет, что принесет украинцам и нашей стране в целом новый год, каким он будет для ключевых политических фигур, от решений которых зависит ситуация в Украине, какие знаки Зодиака буду фаворитами года, а также как правильно встречать 2018-ый.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.