На Светлодарской дуге "Грузинский легион" попал под артобстрел, есть раненые

В понедельник, 18 декабря, в зоне АТО на Донбассе были ранены восемь воинов "Грузинского легиона", написал в Facebook его командир Мамука Мамулашвили.

Бывший пресс-атташе грузинского посольства в Украине Бачо Корчилава у себя в соцсети поделился сведениями, что бойцы попали под артобстрел на Светлодарской дуге.

"У "Грузинского легиона" восемь раненых и контуженных", — отметил он.

Ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что за прошедшие сутки — 17 декабря — на Донбассе боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, погибли трое защитников нашей страны.