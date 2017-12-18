Боевики пустили в ход пушки и вооружение БМП, в штабе АТО назвали число погибших силовиков

На Донбассе за минувшие сутки боевики продолжили грубо нарушать минские договоренности и применять запрещенное вооружение, в частности, минометы и тяжелую артиллерию.

"За минувшие сутки российско-террористические войска 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов. К сожалению, в результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих погибли", — говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении эпицентром напряженности осталась Светлодарская дуга, где в вечернее время боевики из тяжелой артиллерии калибра 152-мм, минометов, гранатометов и пулеметов вели огонь по украинским позициям возле Луганского. В этом же районе боевики обстреливали защитников Зайцево и Травневого.

На Донецком направлении горячее всего было на Приазовье, где боевики били по украинским укреплениям вблизи Лебединского и Павлополя.

"Во второй половине суток боевики также нарушали перемирие с вооружения БМП у Гнутово. На других участках нашей обороны неспокойно было недалеко от Каменки, где захватчики использовали весь спектр пехотного вооружения", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики усилили обстрелы в районе Светлодарской дуги.