Замглавреда "Зеркала недели" нашел в своем кабинете "жучок", опубликовано фото

Святой Николай преподнес неожиданный "подарочек" первому заместителю главного редактора "Зеркало недели" Сергею Рахманину.

На своей странице в Facebook он написал, что нашел у себя в кабинете прослушивающее устройствои опубликовал соответствующее фото.

"Такой подарок нашел сегодня. Вероятно, Святой Николай подсуетился)", — написал он.

"Вопрос только один. Почему "жучок" такой нестильный? Впервые аналогичный "инвентарь" обнаружил у себя в кабинете еще в 1996-м. И тот "жук" был такой же кустарный и неуклюжий (Не устаю повторять: ей-бо, безвкусица и архаичность когда-то погубят нашу страну", — добавил он.