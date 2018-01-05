В Сирии освободили 10 украинских моряков, находившихся 5 месяцев на арестованном суде

Находившиеся с августа на арестованном судне в сирийском порту Тартус 10 украинских моряков прибыли из Сирии в Посольство Украины в Ливане и готовятся вернуться на Родину.

"10 граждан Украины — членов экипажа судна "Старшина Деров Н.Г." — с августа 2017 года находились в порту Тартус (Сирия) в связи с арестом сирийскими властями судна. Сирийские миграционные органы изъяли паспорта у членов экипажа судна до момента замены экипажа", — сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, основными проблемами у моряков были "невозможность замены экипажа, отсутствие паспортных документов и их возвращение в Украину".

"Благодаря мерам почетного генерального консула Украины в Сирии и Посольства Украины в Ливане 5 января 2017 украинским морякам были возвращены паспортные документы, и они были перевезены из порта Тартус через сирийско-ливанскую границу в Посольство Украины в Ливане. На границе моряков встретил консул Украины в Ливане", — подчеркнул дипломат.

Погорельцев отметил, что "все финансовые вопросы по сбору для выезда из Сирии, оплата транспортных расходов и авиабилетов в Украину урегулированы при поддержке почетного генерального консула Украины в Сирии", сообщает УНИАН.

Как сообщил руководитель проектов благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" (Одесса) Андрей Шевченко, речь шла о жителе Одессы, пяти херсонцах, трех жителях Николаева и киевлянине.

Шевченко отметил, что украинцы при посредничестве предприятия "Альянс Навигейшн" (Херсон) заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан — на борт судна.

Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, которая с 2011 года находится в состоянии гражданской войны. Капитан порта Тартус взял у украинцев паспорта и другие документы, которые отказался возвращать, чтобы "они сидели на борту и не шлялись где ни попадя".

Также выяснилось, что предыдущий экипаж почти 2 года не получал зарплату, а само судно Starshina Derov N.G (бывший Волго-Балт 163, 1972 года постройки) в ужасном техническом состоянии. Ему запрещено заходить в порты Парижского меморандума (Paris MoU). Кроме того, и судно, и судовладелец под угрозой санкций за неоднократные судозаходы в оккупированный Крым, а Starshina Derov N.G арестован за долги судовладельца/оператора по иску третьего лица.