Известный художник назвал Украину худшей страной в Европе для жизни

В Украине нет законов и порядка, поэтому она является худшей страной в Европе по условиям жизни, заявил знаменитый украинский художник Иван Марчук по возвращении из США.

В интервью hromadskeradio.org Марчук пояснил, почему, пользуясь большой популярностью и уважением в Украине, не комментирует политических событий в стране.

"Я не умею врать, правда превыше всего, а у нас абсолютно правды нет, законов нет, порядка нет. А как нет законов и порядка, то и государства нет. Сегодня Украина — худшая страна в Европе для жизни", — заявил художник.

"Я очень раскаиваюсь уже несколько лет, что приехал из Америки. Я жил нормально, я не знал, что такое негативные эмоции. Просто трудно самому жить в чужой стране, если бы у меня была женщина, меня бы здесь не было", — подчеркнул он.

Также Марчук заявил, что Украина является такой страной, которую вообще никто не знает.

"Украина как государство, несуществующее, можно сказать, не состоялось, оно ничего не делает, чтобы мир его знал. Есть стандарты — Шевченко и Кличко. А искусство, культура — это лицо государства", — сказал он.

"Однако Украина рождает самые большие таланты на квадратный метр в мире, но она их не поливает, они ей не нужны. А если дается талант, ты должен его полностью отдать человечеству. И если на этой земле он не может прорасти, он должен искать землю, где он будет прорастать", — добавил Марчук.