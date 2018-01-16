"Мы в резервации". В "ДНР" возмущены запретом на посещение подконтрольной Украине территории

В "ДНР" возмущены приказом Александра Захарченко о запрете выезда с неконтролируемой украинским правительством территории Донетчины.

"Депутат народного совета ДНР" Анастасия Селиванова рассказала, что из-за невозможности увидеть родных, которые живут на подконтрольной Украине территории, страдают учителя и врачи.

"С указом ознакамливают в школе и предлагают подписать документ, по которому она, как сотрудник муниципального учреждения, не может больше выезжать в Украину... А у нее там мама престарелая в селе под Красноармейском... Нуждается в уходе", — написала Селиванова.

Отметим, что под сообщением "депутата" пользователи оставили не менее возмущенные комментарии:

"Мы все просто в резервации.Без прав и с обязательствами!", — написала Lyudmila Levshina.

"Глупость. Это же бред. Просто начнут ещё больше людей валить с ДНР. Я понимаю - полиция, армия и прочие чиновники. Но врачи, дворники, учителя – перебор", — подчеркнул Сергей Белоус.

"Все для людей?! Ну-ну....", — добавила Галина Карачинцева.