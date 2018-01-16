Стали известны имена украинцев, незаконно вывезенных из Крыма в Россию

Сотрудники Министерства иностранных дел Украины выразили официальный протест против незаконного вывоза шестерых украинцев, похищенных россиянами в Крыму, из пределов полуострова на территорию РФ.

Такое заявление было обнародовано на официальном интернет-портале украинского внешнеполитического ведомства.

"МИД выражает решительный протест в связи с незаконным перемещением в РФ граждан Украины Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, задержанных на территории временно оккупированной Автономной республики Крым − по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты отмечают – совершенное россиянами грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, согласно которым государству-оккупанту запрещается принудительно перемещать на собственную территорию граждан оккупированного государства.

"МИД требует от российской стороны прекратить практику незаконных перемещений украинских граждан с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя в РФ и немедленно вернуть их на территорию Украины", - сообщается в тексте заявления МИД Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму вынесли приговор вывесившему украинский флаг мужчине.