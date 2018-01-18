"Кучка п**арасов умышленно затягивает войну ради сохранения украденного". В Сети обсуждают закон об реинтеграции

Верховная Рада 18 января признала Россию агрессором и оккупантом, а также одобрила решение президента Петра Порошенко об использовании Вооруженных Сил Украины для освобождения неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Также депутаты поддержали поправку, согласно которой отменяется судебный сбор для тех, кто будет подавать иски к России как к стране-агрессору.

Вместе с тем, депутаты отказались денонсировать договор с Россией.

Соцсети по-разному комментируют принятый законопроект: часть решение парламента одобряет, часть считает, что формулировки недостаточно радикальные, часть уверена, что данный закон нарушает "Минские соглашения" и заятнет конфликт на Донбассе на еще больший срок.