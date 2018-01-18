"Зрада и Минские соглашения". Политолог прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса

Политолог и президент "Центра инновационного консалтинга "КДА"" Дмитрий Корнейчук рассказал о неоднозначности принятого в четверг, 18 января, депутатами Рады, закона о реинтеграции Донбасса.

"Я скажу даже больше. Принятый закон об оккупированных территориях - это величайшая "зрада", направленная на скорейшее выполнение Минских соглашений. Как это, спросите вы? Законом создается четкая вертикальная структура управления военными частями, где нет места добровольческим батальонам. А именно - полностью убрать добробаты с фронта - это одно из требований Кремля для "перезапуска" Минских соглашений", − написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее политолог рассказал о дальнейших планах Кремля по поводу "ДНР".