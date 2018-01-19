В Запорожье полицейские на посту 6 часов истязали водителя, опубликовано видео

В Запорожье сотрудники Управления патрульной полиции во время дежурства на стационарном посту "Запорожье-север" остановили транспортное средство и применили к водителю физическое воздействие.

Кроме физической силы они применили в отношении мужчины истязание, а также специальные средства — резиновую дубинку и наручники, причинив последнему телесные повреждения, нанеся при этом не менее 13 ударов по телу и ногам, сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Соответствующая видеозапись c избиением водителя в Запорожье опубликована на YouTube-канале.

Потерпевший неправомерно удерживался на улице возле блокпоста более шести часов в ночное время, ему насильно ограничивали возможность передвигаться, подходить к собственному автомобилю и заходить в помещение блокпоста, чтобы согреться. Также гражданину не предоставляли еду и воду, запрещали общаться с родственниками и адвокатом.

О подозрении по ч. 2 ст. 127 (пытки совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями) УК Украины сообщено двум полицейским, еще одному полицейскому инкриминируется ч. 2 ст. 365 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине полицейские застрелили грабителя.