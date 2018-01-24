Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве серьезно потеплеет

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киев мороз еще немного будет свирепствовать, а в воскресенье, 28 января, серьезно потеплеет.

В столице в четверг — 25 числа — ожидается сухая и малооблачная погода, говорится на странице эксперта в Facebook.

"Ближайшей ночью -14 -17 градусов, днем в четверг -6 -8 градусов", — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.