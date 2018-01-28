Ноги и руки приковали. Крымчанин рассказал о вербовке ФСБ в Севастополе

В аннексированном Крыму ФСБ начала массово вербовать украинцев. Методы грубые: шантаж, насилие, психологическое давление.

Житель оккупированного Севастополя срывал российский флаг в городе, а из него хотели сделать русского агента, говорится в материале журналиста ТСН Андрея Цаплиенко.

"Я, Романьков Дмитрий Геннадиевич, на конфиденциальной основе соглашаюсь сотрудничать с российскими правоохранительными органами", — указывал парень.

Это признание парня заставили сделать перед камерой офицеры российской спецслужбы таким образом: "Мои ноги были прикованы к ножкам стула, а руки — к ногам. Надели мешок, заставили наклонить голову вниз. И так я просидел несколько часов".

Осенью 2017 года Дмитрий Романьков вернулся к одинокой маме в Севастополь из материковой Украины. Российские спецы следили за Дмитрием от пограничного перехода. Они похитили парня просто из маминой машины у супермаркета.

Светлана Данчул, мама: "Я думала, что есть угроза его свободе. Я переживала, чтобы его просто не посадили в тюрьму за то, что он просто любит Украину, за герб, за татуировку, за его убеждения".

Данчул до последнего упорно ездила по Севастополю с украинскими номерами. Это было ее личное сопротивление агрессии. Она бы стала жертвой неизвестных подонков, если бы ее сын не согласился. "Мужчина сказал мне: "Они знают, где ты живешь, они сожгут твой дом, сожгут твою машину, применим насилие в отношении твоей матери", — вспомнил Романьков.

Компромат на Дмитрия российские спецслужбы собирали давно. Теперь они потребовали, чтобы юноша сам собирал информацию о крымчанах-патриотах, которые воюют в АТО. Именно для этого парню разрешили покинуть полуостров. "Они сказали, если я не вернусь до 25 числа, то они выложат на меня ту информацию, которую я сказал на видео о том, что я буду сотрудничать", — добавил парень.

Но он в город не вернулся. "Я сейчас просто боюсь ехать туда, где я родилась и где я живу. Я переживаю за сына, потому что я боюсь, чтобы эти люди не приехали сюда и не похитили его, забрали опять туда", — отметила женщина.

Их права защищает ООН, а их жизнь — СБУ. Они не первые из украинцев попали в Крыму в ФСБ. "Я уверена, что Украину очень люблю. Я себя считаю украинкой и, конечно, я очень надеюсь на то, что наша страна нас защитит", — сказала Светлана Данчул.

Напомним, ранее в МВД заявили о создании спецподразделения полиции по Крыму и Севастополю.