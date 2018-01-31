Землю за пределами населенных пунктов передадут в собственность общинам

Сегодня, 31 января, Кабмин принял решение, что земля за пределами населенных пунктов вскоре отойдет в собственность объединенных общин.

"Инвентаризация земель, которые подлежат передаче объединенным территориальным общинам (ОТГ), начнется уже завтра и продлится до конца года", — цитирует "Интерфакс-Украина" первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

По его словам, речь идет о 760 тыс. гектаров.

"Мы даже будем готовы 50% стоимости этих земель (у которых есть владельцы) покрыть, однако, я думаю, ОТГ могут это и сами сделать", — сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины.

Документом на год продлевается срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земельсельскохозяйственного назначения.