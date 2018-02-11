Приостановлено производство санитарных авто "Богдан" для ВСУ

После устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей будет возможно дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251".

Такое решение было принято по результатам заседания круглого стола, состоявшегося под председательством заместителя министра обороны Украины генерал-майора Олега Шевчука, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей "Богдан 2251", — говорится в сообщении/

Координатором рабочей группы по технической составляющей назначен представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, медицинской - представитель Научно-исследовательского института проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии, эксплуатационной — представитель Центрального автомобильного управления вооружения Вооруженных сил Украины.

Деятельность групп будет сосредоточена на решении таких основных проблемных вопросов: выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского КУНГа.

"Конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц Министерства обороны Украины будет обеспечение медицинской службы Вооруженных сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса "А", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.