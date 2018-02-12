Боевики обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях: в ход пошло запрещенное вооружение

За прошедшие сутки, 11 февраля, в районе проведения АТО боевики 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Противник бил на всех направлениях: в ход пошло запрещенное вооружение. В результате вражеского обстрела ни один наш военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на Луганском направлении враг, днем и в темное время суток, вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Зайцево.

На Донецком направлении, противник сосредоточил свою огневую активность на приморском участке нашей обороны. В частности, минометы калибра 120 и 82-мм враг применил вблизи Талаковки. При этом захватчики сопровождали обстрелы огнем из вооружения БМП.

Вблизи Водяного и Широкиного зафиксирован вражеский огонь из минометов различных калибров. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки.

Ранее в штабе отмечали, что боевики планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения.