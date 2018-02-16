Отомстил за суд над Трухановым. Стало известно, кто громил авто у Соломенского райсуда

Анатолий Мазур известен как герой знаменитой фотографии "Протест".
Задержанным, который повредил топором авто во дворе Соломенского райсуда Киева, оказался одесский активист Анатолий Мазур.
Таким образом он хотел отомстить судьям за отказ отправлять в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова, заявил Мазур полицейским, которые его задержали, пишет "Думская", ссылаясь на свои источники в Нацполиции.
Анатолий Мазур известен как герой знаменитой фотографии Александра Гиманова "Протест", которая была сделана во время сентябрьских беспорядков у мэрии Одессы, связанных с трагедией в детском лагере "Виктория". Активист тогда пострадал от полицейских.
Напомним, 15 февраля в Соломенском суде выбирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. При этом под судом произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил один из силовиков.