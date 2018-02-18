Умерла журналистка телеканала ZIK, у нее остался маленький сын

Вечером, 17 февраля, в возрасте 31 года умерла журналистка телеканала ZIK Ирина Венгер. У нее остался маленький сын.

Об этом сообщил Вадим Луцюк на своей странице в Facebook.

16 февраля у журналистки был день рождения.

Известно, что Ирина Венгер лечилась от онкологического заболевания. Очевидно, это и стало причиной смерти, пишет Страна.

Ирина Венгер — украинская журналистка. Она училась на факультете журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Работала ассистенткой кафедры радиовещания и телевидения на факультете журналистики. Параллельно с работой на факультете Ирина Венгер работала в "Главных новостях Львова" на ТРК "Люкс".

Позже Ирина перешла на работу в программе расследований "Кто здесь живет?" на телеканале ZIK. Впоследствии Ирина работала редактором проектов "Историческая правда с Вахтангом Кипиани", "Правокация" и информационной программы "Обзор дня" на телеканале ZIK.

Напомним, 24 ноября 2017 года, на 46-м году жизни умерла известная украинская журналистка и телепродюсер Мария Адамская.